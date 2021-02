Control: come sbloccare tutti i costumi segreti di Jesse

Nel corso della vostra avventura all’interno del Federal Bureau of Control nei panni di Jesse, sarete in grado di trovare ed equipaggiare una grande varietà di costumi e vestiti differenti per la protagonista dell'avventura di Remedy.

Come cambiare l’equipaggiamento

Completo Asincrono

Completo da Direttore

La prima cosa da imparare è come è possibile equipaggiare un outfit diverso da quello attualmente in uso: per farlo dovrete dirigervi esclusivamente al. Interagendo con esso noterete un’opzione del menu che indica la possibilità di modificare il costume utilizzato: scegliendo questa opzione comparirà un ulteriore menu, contenente tutti i costumi che avrete finora sbloccato.Questo costume può essere ottenuto. Dopo aver completato la missione, sulla via per uscire dal Laboratorio di Sincronia noterete una stanza piena di manichini: uno di questi indossa proprio il Completo Asincrono, che potrete ottenere semplicemente interagendo con quel manichino.

Questo costume verrà sbloccato in maniera del tutto automatica una volta terminata l’ultima missione principale del gioco, ovvero Prendere il Controllo.

Completo Dorato

Per ottenere questo outfit dovrete completare l’enigma della Roulette nel dipartimento Fortuna e Probabilità: se volete sapere come fare, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida sull’argomento.

Uniforme da Assistente del Custode

Per sbloccare questo costume dovrete prima completare tutti gli incarichi che vi verranno assegnati nel corso della vostra avventura all’interno del FBC da parte di Ahti il Custode.

Completo Candidato P7

Questo outfit può essere recuperato durante la missione principale Il Volto del Nemico, oppure dopo il suo completamente, durante l’esplorazione del dipartimento Programma Primo Candidato. Una volta arrivati in questa zona, dovrete cercare una stanza segnalata con la targa P7: entrate ed interagite con l’armadietto aperto sulla sinistra, vicino alla lavagna bianca, in modo da sbloccare il costume in questione.

Completo da Segretaria

Questo costume, in maniera molto simile al Completo da Direttore, può essere ottenuto in maniera del tutto automatica dopo il completamento dell’ultima missione principale del gioco, ovvero Prendere il Controllo.

Oltre a questi sei completi sbloccabili, ne esistono altri tre che potevano essere ottenuti solamente tramite bonus per il preordine del gioco e come esclusiva per l’acquisto al day-one: di conseguenza, questi tre costumi aggiuntivi non possono più essere ottenuti in alcun modo.

Vi ricordiamo che Control è gratis a febbraio su Playstation Plus, nella sua versione Ultimate Edition con upgrade gratis per PS5 (disponibile dal 2 febbraio) mentre recentemente Control è entrato nel catalogo Xbox Game Pass in versione Standard.