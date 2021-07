Project Condor e Control 2: su cosa è al lavoro Remedy? Tutti i dettagli in video!

L'E3 2021 si è ormai concluso, ma tra i team di sviluppo che hanno presentato ufficialmente al pubblico i propri nuovi progetti non ha fatto la sua comparsa Remedy Entertainment.

Nonostante numerose indiscrezioni e ipotesi legate ad un possibile ritorno sulle scene di Alan Wake 2, l'IP resta per ora in un limbo di incertezze. Sembra invece al momento ampiamente realistica l'ipotesi di veder tornare in azione l'universo di Control. A stuzzicare la curiosità dei giocatori che hanno apprezzato l'avventura paranormale di Jesse Faden è stata la stessa Remedy Entertainment.

Nel corso di una riunione con gli investitori, la dirigenza della software house ha infatti lasciato intendere di essere al lavoro su di uno spin-off di Control dalla natura multiplayer: quest'ultimo sarebbe per ora conosciuto negli studi del team con il nome in codice di Project Condor. La produzione multigiocatore potrebbe tuttavia non essere l'unica nuova incarnazione del brand, che potrebbe in futuro contare anche su di un vero e proprio sequel, con un Control 2.



Per cercare di fare chiarezza su quello che sarà il futuro del viaggio sovrannaturale di Jesse Faden, la Redazione ha confezionato un video interamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!