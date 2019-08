Control, versioni PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X a confronto: qual è la migliore?

Ad un giorno dalla pubblicazione, la redazione di Digital Foundry ha analizzato a fondo il comparto tecnico sfoggiato da Control su tutte le console, trovandosi dinanzi ad un titolo graficamente ottimo ma instabile sul piano delle performance.

Control utilizza delle tecnologie allo stato dell'arte ed è uno spettacolo per gli occhi su tutte le console, al netto delle inevitabili differenze di risoluzione. Su Xbox One S gira a 720p, su PlayStation 4 a 900p, su PlayStation 4 Pro a 1080p e su Xbox One X a 1440p. Da questo punto di vista, quindi, la console più potente di casa Microsoft vince, grazie ad una presentazione più pulita che, grazie all'ottima implementazione del super-sampling temporale, si configura come una buona approssimazione del vero 4K. Tutte le edizioni del gioco di Remedy offrono lo stesso set di effetti grafici: l'unica eccezione è rappresentata dal rendering delle ombre su Xbox One S che appare differente, anche se Digital Foundry non è stata in grado di affermare se è peggiore oppure no.

I veri problemi di Control risiedono nel framerate - bloccato a 30fps - che risulta essere problematico su tutte le piattaforme dopo le prime ore di gioco. In questo senso la versione migliore è ancora rappresentata da quella per Xbox One X, anche se neppure questa è esente da alcuni impuntamenti e fenomeni di stuttering. Segue PlayStation 4 Pro, che offre performance meno consistenti. Deludono profondamente PlayStation 4 e Xbox One, con cali fino a 10fps. Sorprendentemente, il framerate peggiore lo offre la console base di Sony, dove i cali sono più frequenti e prolungati. In definitiva, Digital Foundry consiglia a tutti i giocatori che ne hanno la possibilità di acquistare Control sulle due console mid-generation, PlayStation 4 Pro e Xbox One X, e di evitare le altre due.

E su Personal Computer, invece, come se la cava? Scopritelo nell'analisi tecnica di Control per PC.