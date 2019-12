Control è costato solo 30 milioni di euro per uno sviluppo durato 3 anni

Nonostante non abbia raggiunto la vetta delle classifiche a livello di vendite, Remedy può dirsi più che soddisfatta di come siano andate le cose con Control. Lo shooter sci-fi, che peraltro è tra i candidati come gioco dell'anno ai Game Awards 2019, è infatti costato solamente 30 milioni di euro.

Ne ha parlato il CEO dell'azienda Tero Virtala: "Non chiediamo quasi mai gli stessi numeri di molti altri giochi il cui sviluppo ha budget più elevati, per cui anche se Control non ha avuto vendite da primo della classe, siamo comunque in una buona posizione post-lancio. Prendiamo sempre la strada più lungimirante".

Virtala ha aggiunto che le vendite al lancio non sono più così importanti come in passato, dato che con la distribuzione digitale, i videogiochi continuano a vendere bene su un periodo di tempo più lungo: "Control continua a vendere, il che è buono. È un titolo unico e di grande qualità, e le opinioni dei fan sono positive e continuano a crescere. C'è ancora una grande fetta di pubblico che non ha ancora mai sentito parlare di Control, e questi sono tutti fattori che supporteranno le vendite a lungo termine".

Insomma, un gioco a basso budget che si è comportato bene, sia dal punto di vista delle vendite, sia della critica che l'ha premiato quasi all'unanimità. Non c'è dunque da stupirsi se si inizia già a parlare di un sequel di Control. Voi che ne pensate?

