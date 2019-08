Control: tutti i dettagli sul gioco nella nostra Video Anteprima

Siete curiosi di scoprire ogni dettaglio su Control? Allora non potete assolutamente perdervi la nostra nuova Video Anteprima, nella quale si torna a parlare del titolo targato Remedy.

Nel filmato potete infatti scoprire nuove informazioni sull'ultima fatica dei creatori di Alan Wake, il quale vanterà una protagonista con degli speciali poteri e una struttura basata sul backtracking che ricorda molto i classici metroidvania. Nel caso voleste poi approfondire, sulle pagine di Everyeye trovate anche l'anteprima di Control a cura di Francesco Fossetti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 agosto 2019 nelle versioni PS4, Xbox One e PC (Epic Games Store).

Vi invitiamo inoltre a non perdere l'appuntamento di questa sera sul canale Twitch di Everyeye, dove Francesco Fossetti e Sabaku no Maiku parleranno del gioco nel nuovo episodio del nostro format A Night With.

Avete già dato un'occhiata ai requisiti di sistema di Control, aggiornati di recente e ora molto più abbordabili rispetto a quelli annunciati qualche settimana fa? Di recente è inoltre stata pubblicata la lista completa dei Trofei di Control, la quale permette di farsi un'idea su alcuni aspetti del titolo come la longevità.