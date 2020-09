Control: la Digital Deluxe diventa Ultimate Edition, ma si tratta di un errore

Dalle pagine del forum di ResetEra apprendiamo che diversi acquirenti di Control hanno visto aggiornarsi la propria edizione Digital Deluxe in Control Ultimate Edition, la nuova versione annunciata a metà agosto da 505 Games e finita al centro delle polemiche per l'upgrade nextgen esclusivo.

Il noto forum videoludico sta infatti raccogliendo la testimonianza di molti utenti che hanno assistito alla "trasformazione a sorpresa" della propria copia di Control Digital Deluxe, comprensiva del gioco base e delle espansioni legate al Season Pass, nella Ultimate Edition, l'unica versione che garantirà l'accesso gratuito all'update grafico di Control per PlayStation 5 e Xbox Series S e X.

L'aggiornamento alla Ultimate Edition, ad ogni modo, è stato prontamente revocato da 505 Games: a quanto sembra, si sarebbe trattato di un errore commesso dal publisher di Control nella gestione delle licenze digitali dei possessori dell'attuale versione del metroidvania di Remedy Entertainment e del relativo Pass stagionale. I piani illustrati dall'editore italiano all'annuncio della nuova edizione di Control, quindi, non sono mutati.

Control Ultimate Edition è disponibile dal 27 agosto su Steam e da ieri, giovedì 10 settembre, su PlayStation 4, Xbox One ed Epic Games Store in digital delivery, mentre per le versioni pacchettizzate bisognerà pazientare fino alla fine del 2020. Gli acquirenti della versione originaria di Control, con o senza il Pass Stagionale, potranno comunque giocare al titolo e ai relativi DLC su PS5 e Xbox Series X e S, ma "solo" tramite retrocompatibilità.