Control: discutiamo l'immaginario del metroidvania stasera su Twitch dalle ore 21:00

La stagione videoludica autunnale è partita nel migliore dei modi con il lancio di kolossal attesi da tutti gli appassionati. Dopo esserci dedicati a MHW Iceborne e ai mostri che popolano le Distese Brinose, andiamo perciò a caccia di misteri sondando gli enigmi di Control dalle pagine del nostro canale Twitch!

Nella nuova puntata di Everyeye Live che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21:00, infatti, la nostra redazione si produrrà in un'attenta analisi dell'universo metroidvania dell'ultima avventura di Remedy, dei suoi legami con Alan Wake e delle influenze rappresentate dall'arte contemporanea e la letteratura New Weird.

Ripercorrendo a ritroso le tappe del percorso compiuto dagli autori capitanati da Sam Lake, tenteremo così di scoprire quale messaggio si nasconde dietro alle contorte strutture architettoniche della Oldest House per prepararci all'esperienza onirica che ci attende con le espansioni del Season Pass (una delle quali sembra avere dei forti rimandi alla saga paranormale di Alan Wake) e le sfide dell'update gratuito Expeditions.

Appuntamento a questa sera dalle ore 21:00 sul canale Twitch di Everyeye, quindi, per seguire insieme a noi la ricerca che ci porterà a illuminare gli angoli più bui e remoti degli elementi narrativi, autoriali e artistici dell'immaginario che tratteggia l'oscura trama di Control.