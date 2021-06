Control gratis da oggi sull'Epic Games Store, secondo un rumor

Sembra che Control stia per essere messo a disposizione gratis sull'Epic Games Store a nella giornata di oggi, 10 giugno. Almeno stando a quanto riportato da un sito tedesco incentrato sulle offerte videoludiche, Mydealz, che in passato ha già azzeccato alcuni annunci relativi a titoli messi a disposizione gratis o in sconto.

Stando al portale tedesco, infatti, sullo store di Epic Games sarà possibile scaricare l'ultima fatica di Remedy a partire da un momento non meglio precisato della giornata odierna: una volta completato il download, il gioco resterà per sempre all'interno della libreria dei giocatori. Si tratta però di un rumor che non trova per adesso alcuna conferma: nel momento in cui scriviamo sulla pagina Epic Games Store di Control il gioco risulta ancora a pagamento.

Non resta quindi che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Remedy o di Epic nelle prossime ore, continuando nel frattempo a monitorare lo store. L'opera è uscita originariamente nell'agosto 2019 su PC, PS4 e Xbox One, per poi arrivare nel 2020 anche su Amazon Luna e Nintendo Switch (via Cloud). Da febbraio 2021 è disponibile anche su console next-gen Control: Ultimate Edition, che contiene anche i DLC usciti in seguito al lancio come The Foundation e AWE. Per approfondire eccovi la nostra recensione di Control Ultimate Edition su PS5. Inoltre, è prevista nel corso dell'estate l'uscita di Control Ultimate Edition anche per Google Stadia.