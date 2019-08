Control: domenica 25 agosto lo giochiamo in diretta su Twitch dalle 18:00!

Dopo tanti mesi passati a prepararsi per la battaglia che l'attende al lancio di Control, Jesse Faden è ormai pronta a combattere i demoni dell'Hiss. Per celebrare il grande evento, dalle ore 18:00 di domenica 25 agosto la redazione di Everyeye.it sarà in diretta sul nostro canale Twitch per giocare a Control.

Chi vorrà seguire il nostro evento in streaming dalle pagine del canale Twitch di Everyeye potrà scoprire nuovi dettagli sull'ambizioso metroidvania paranormale di Remedy, un progetto che ambisce a regalarci tante ore di divertimento in un mondo di gioco ricco di mistero e di aree segrete da esplorare per acquisire nuovi poteri. Chi vorrà, nella mattina di lunedì 26 agosto potrà rivivere le emozioni del gameplay di Control del weekend con la replica che pubblicheremo, come con i Pre-Show della Gamescom 2019, sul nostro nuovo canale YouTube di Everyeye on Demand.

Gli spunti di riflessioni offertici dagli autori capitanati da Sam Lake in questi lunghi mesi di attesa per l'uscita di Control sono davvero tanti, da qui la necessità di approfondire il più possibile gli aspetti riguardanti il sistema di combattimento, la progressione delle missioni, il comparto grafico (con Ray Tracing nativo su PC) e il canovaccio narrativo della nuova proprietà intellettuale del papà di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.

Vi diamo perciò appuntamento alle ore 18:00 di domenica 25 agosto sul nostro canale Twitch, ma prima vi ricordiamo che la commercializzazione di Control è prevista per il 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.