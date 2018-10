Control: i doppiatori di Max Payne e Alan Wake entrano a far parte del cast

Nel corso di un'intervista concessa a Dualshockers, il direttore creativo di Remedy Sam Lake ha dichiarato che Control potrà vantare un vero e proprio cast all-star.

Al titolo, infatti, lavoreranno anche James McCaffrey e Matthew Porretta, le voci originali dei due personaggi più famosi dello studio finlandese, ovvero Max Payne ed Alan Wake. McCaffrey interpreterà Trench, l'ex direttore del Federal Bureau of Control. Stando a quanto riferito da Lake, questo personaggio avrà alcuni tratti in comune con Max Payne. Porretta, invece, doppierà il capo del centro di ricerca del Bureau, il dottor Casper Darling.

I due, quindi, andranno ad affiancare Courtney Hope, che presterà la sua voce alla protagonista Jesse. Anche lei è una collaboratrice di lunga data di Remedy, dal momento che ha già lavorato a Quantum Break, nel quale interpretava Beth.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Control verrà pubblicato nel corso del 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi, Remedy ha assicurato che non ci saranno fetch quest. Se volete saperne di più sul titolo vi invitiamo a leggere l'Anteprima di Control a cura di Giuseppe Arace.