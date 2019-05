Control e le due espansioni PS4: la finestra di esclusività 'non sarà molto lunga'

In occasione della presentazione dei contenuti esclusivi del preordine di Control, è emerso che due espansioni saranno esclusiva temporale per la versione Playstation 4.

A quanto pare, tuttavia, Remedy Entertainment sembra intenzionata a rendere disponibili i contenuti anche su PC ed Xbox One entro tempi non eccessivamente lunghi. A fornire interessanti dettagli in merito è Thomas Puha, Direttore delle Comunicazioni presso la software house. Quest'ultimo ha infatti recentemente concesso un'interessante intervista al portale Wccftech: tra gli argomenti toccati anche, appunto, quello dell'esclusività di tali contenuti. In merito, Puha ha infatti dichiarato: "C'è una missione esclusiva all'interno della Digital Deluxe Edition della versione PS4, e quindi il pack espansioni è in parte legato a quello. Ma oltre ciò, un costume, una missione secondaria, e temi digitali, il gioco è il medesimo su tutte le piattaforme, e tutto il pass espansione sarà disponibile su tutte le piattaforme, ma non posso dire quale sarà la finestra di esclusività, eccetto che non sarà molto lunga". Remedy non ha dunque offerto dettagli specifici, ma ha comunque fornito rassicurazioni agli utenti che intendono giocare Control su Xbox One o su PC.

Ne approfittiamo per segnalarvi che, proprio recentemente, la redazione di Everyeye ha avuto modo di incontrare presso gli studi di 505 Games la community manager del gioco, Vida Starcevic, con la quale abbiamo discusso delle ambizioni ed ispirazioni di Remedy.