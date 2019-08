Control: due ore di gameplay del gioco Remedy su PS4 PRO

Control arriverà nei negozi domani, martedì 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One, nel frattempo il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di mettere le mani sul gioco e di proporci due ore di gameplay su PlayStation 4 PRO.

Alessandro ha giocato a Control in diretta su Twitch domenica 25 agosto, se vi siete persi la trasmissione originale potete vederla, in versione integrale, nel video pubblicato qui sopra. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che oggi pomeriggio alle 15:00 torneremo nuovamente a giocare, iscrivetevi al canale Twitch Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima della diretta e non perdere così neanche un secondo di gameplay.

Control è il nuovo gioco degli autori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, il primo multipiattaforma dopo oltre dieci anni di collaborazione con Microsoft, che ha visto il team finlandese pubblicare Alan Wake su Xbox 360/PC e Quantum Break su Xbox One/Windows 10.

Recentemente lo studio ha confermato che Control non supporta l'HDR su console e le versioni PS4/Xbox One gireranno a 30 fps, previsti ovviamente miglioramenti tecnici (non specificati) su PlayStation 4 PRO e Xbox One X rispetto alle versioni standard delle piattaforme Sony e Microsoft.