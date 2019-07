Control: ecco quanto durerà il nuovo gioco degli autori di Alan Wake

Dopo aver ammirato nuovamente il titolo in azione su PC con Ray Tracing abilitato, gli sviluppatori di Remedy Entertainment, dopo aver portato a termine la riacquisizione dei diritti di pubblicazione della serie di Alan Wake, tornano a parlarci del loro prossimo, intrigante progetto.

Gli sviluppatori si sono soffermati in particolar modo sulla longevità del titolo, che potrà risultare più o meno estesa anche a seconda di come si sceglierà di affrontare l'avventura. Control, infatti, offrirà molto di più oltre alla campagna, a partire dalle side quest, passando per il suo level design ispirato alla serie di Metroid, e a diverse attività collaterali.

Remedy definisce Control come "un titolo vasto e complicato" che "può essere giocato in molteplici modi". Pur non potendo fornire numeri "scientifici", la software house crede che in 15-20 ore si possa portare a termine la campagna principale e "qualche missione secondaria". Sicuramente, quindi, i completisti potranno continuare a sbizzarrirsi con i poteri di Jesse Faden anche dopo le 20 ore di gioco.

Ricordiamo ai lettori che Control sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 agosto 2019. Se siete interessati ad approfondire il nuovo action-adventure dei creatori di Alan Wake e Quantum Break, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Control.