Control 'è solo l'inizio', rivela Remedy: il sequel del metroidvania è già in sviluppo?

Il sequel di Control potrebbe essere già in sviluppo per PC, console nextgen e forse anche su PS4 e Xbox One, stando alle dichiarazioni condivise dai dirigenti di Remedy Entertainment in occasione dell'ultima edizione del D.I.C.E. Summit californiano.

Discutendo del futuro di Control con gli inviati di IGN.com, il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha spiegato che "un sacco del lavoro che abbiamo svolto è stato finalizzato alla creazione di Control e al mantenimento di una posizione che ci permetta, si spera, di occuparci ancora di Control in futuro. Quindi sì, vogliamo assolutamente proseguire questa IP, specie con tutto l'amore che vi abbiamo dedicato. Ci sono così tante cose che potremmo ancora fare ed esplorare, siamo solo all'inizio".

A riprova dell'intenzione di Remedy di proseguire lo sviluppo della proprietà intellettuale di Control, il produttore esecutivo Juha Vainio osserva il tutto da un punto di vista più pragmatico e sottolinea come "non c'è nessun membro in uscita dell'attuale team di sviluppo di Control, anzi, in realtà ci sono tantissime persone che desiderano entrare a far parte della nostra famiglia. Perciò sì, diciamo che abbiamo un problema da risolvere, anche se è un problema positivo".

In attesa di scoprire se le intenzioni degli autori finlandesi al seguito di Sam Lake si concretizzeranno in una nuova serie di espansioni, in uno spin-off ambientato nel medesimo universo narrativo o in un sequel vero e proprio, ricordiamo che di recente Remedy ha discusso del porting di Control su PS5 e Xbox Series X.