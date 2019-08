In Control c'è un personaggio doppiato da Hideo Kojima in persona!

Control è ormai sul mercato, e sono tantissimi i giocatori che si stanno perdendo nel labirinto intricato in continuo mutamento della Oldest House, quartier generale del Federal Bureau of Control. Mentre proseguivano nell'avventura, alcuni si sono imbattuti in una voce piuttosto familiare...

A quanto pare, Hideo Kojima ha doppiato in lingua giapponese un personaggio che è possibile udire in una delle missioni del gioco, il bizzarro Dr. Yoshimi Tokui. Il celebre game designer, inoltre, è in buona compagnia! Anche Aki Saito, capo del marketing di Kojima Productions, ha partecipato alle sessioni di doppiaggio dando voce all'interprete dello stesso Dr. Tokui. Se non avete paura degli spoiler e siete impazienti di ascoltare il dialogo, allora potete guardare il filmato in apertura di notizia. Il discorso del dottore, come sicuramente noterete, è piuttosto criptico...

Alla luce di ciò, un vecchio tweet della sua assistente Ayaka acquista molto più senso. Lo scorso marzo, la collaboratrice ha pubblicato una foto di Hideo Kojima in sala di doppiaggio, spiegando che il game designer era impegnato ad "effettuare delle registrazioni per l'altro Sam (non di Death Stranding)". È ormai chiaro che si stava riferendo a Sam Lake di Remedy, game director e scrittore di Control, e non al protagonista di Death Stranding! Hideo Kojima, tra l'altro, lo scorso luglio ha mostrato con orgoglio i suoi gadget di Control.