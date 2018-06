Control, l'erede spirituale di Quantum Break: Video Anteprima del nuovo gioco Remedy

Remedy ha presentato all'E3 2018 Control, precedentemente conosciuto come Project P7, erede spirituale di Quantum Break. Un gioco d'azione e avventura in terza persona che si prospetta decisamente interessante...

Control è subito balzato in testa ai giochi più interessanti dell'intera fiera losangelina. Il nuovo titolo di Remedy, scritto da Sam Lake e mosso dal Northlight Engine - uno dei migliori motori attualmente in circolazione - ha tutte le carte in regola per sfidare le produzioni Tripla A più blasonate. Può vantare un racconto ermetico e misterioso, una struttura incline a valorizzare l'esplorazione, e alcune delle sparatorie più spettacolari del genere.

A differenza dei precedenti lavori dello studio, Control non sarà un prodotto lineare, bensì un sandbox arricchito da missioni secondarie. La sede dell'agenzia vista nel trailer rappresenta una sorta di enorme hub centrale liberamente esplorabile, dal quale è possibile accedere ad altre zone altrettanto vaste. 505 Games, compagnia che lo distribuisce, potrebbe aver “acchiappato” un titolo decisamente prezioso, una piccola e sorprendente perla in grado di lasciare un segno sul mercato. Control non uscirà prima del prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, e già non vediamo l'ora di provarlo con mano.

Ulteriori informazioni le trovate nella nostra Video Anteprima, che trovate allegata in cima a questa notizia, e nell'anteprima di Control a cura di Francesco Fossetti, che ha avuto modo di vederlo in azione all'E3 2018.