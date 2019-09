Control: l'esclusiva PC Epic Games Store è costata oltre 9 milioni di euro?

I più recenti dati finanziari di Digital Bros, società che possiede interamente il publisher 505 Games, contengono una voce interessante che permette di capire quanto sia costata a Epic Games l'esclusiva PC di Control per il suo store digitale.

Il bilancio riporta una cifra pari a 9.49 milioni di euro derivati dall'accordo con Epic Games, dato aggiornato al 30 giugno 2019. Nella documentazione si legge che "i ricavi realizzati tramite la vendita su Epic Games Store sono relativi al videogioco Control", al 30 giugno però il gioco non era ancora in vendita e questo è l'unico titolo di 505 Games pubblicato sul marketplace di Epic.

I 9.49 milioni di euro citati dunque sembrano provenire proprio dall'accordo di esclusiva firmato con Epic Games, non è chiaro però come sia stata divisa la cifra tra 505 Games e Remedy. Non sappiamo inoltre se la casa di Fortnite e dell'Unreal Engine abbia pagato più del solito in questo caso oppure se si tratti di cifre standard per un accordo di esclusiva.

Di certo non si tratta di una somma di poco conto, un simile flusso di denaro ha sicuramente aiutato a coprire parte dei costi di produzione di Control. Le cifre riportate non sono state confermate da Epic Games, Digital Bros, 505 Games e Remedy.