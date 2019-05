Control: gameplay dinamico e distruttibilità ambientale nel nuovo video

I ragazzi di Remedy Entertainment confezionano un nuovo video diario di sviluppo di Control per mostrarci fino a dove si sono spinti per evolvere il linguaggio ludico di Alan Wake e Quantum Break attraverso delle meccaniche sparatutto estremamente dinamiche e un'alta distruttibilità ambientale.

Facendo la spola insieme all'agente Jesse Faden tra i diversi settori dell'edificio governativo della Oldest House per andare a caccia di esseri multidimensionali (e quindi di guai), la nostra coraggiosa alter-ego potrà assorbire i poteri dalle creature con cui entrerà in contatto e servirsene per modificare il proprio equipaggiamento e, con esso, gli elementi distruttibili che compongono lo scenario.

Nel filmato confezionato dagli autori al seguito di Sam Lake possiamo infatti intuire gli sforzi profusi dal team creativo di Remedy per infondere originalità alle dinamiche di gioco grazie alla possibilità, per la protagonista, di utilizzare una pistola capace di mutare forma in funzione delle abilità acquisite dall'utente nel corso della campagna principale.

L'odissea paranormale di Jesse Faden partirà ufficialmente il prossimo 27 agosto, giusto in tempo per il lancio di Control su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi riproponiamo la nostra Video Anteprima di Control e un approfondimento di Giuseppe Arace con tutto quello che sappiamo della nuova avventura degli autori di Alan Wake e Quantum Break.