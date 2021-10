Control giocabile gratis per 30 minuti su Stadia: è la prima delle Free Trial

Nonostante siano già passati due anni dal lancio, Google non ha ancora smesso di sperimentare modi inediti di attrarre nuovi utenti al suo servizio clooud gaming. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Big G ha lanciato la nuova funzione Free Trial della durata di 30 minuti per Stadia: il primo gioco a supportarla è Control Ultimate Edition.

A partire da oggi, quindi, tutti gli utenti in possesso di un account Google possono provare gratis per un totale di 30 minuti Control Ultimate Edition. Non servono abbonamenti o requisiti particolari: basta accedere a Stadia, cercare il gioco nello Store e avviarlo per godersi i primi istanti dell'avventura e, soprattutto, per testare il funzionamento del servizio streaming sui dispositivi della propria rete domestica prima di procedere all'eventuale acquisto.

Comodo, vero? La funzionalità verrà estesa prossimamente anche ad altri giochi. Per quanto riguarda Control Ultimate Edition nello specifico, segnaliamo che il titolo di Remedy è anche parte della selezione dei giochi gratis riservati agli abbonati Stadia Pro, un servizio che a 9,99 euro al mese offre, oltre ai suddetti titoli gratuiti, anche lo streaming in 4K, l'HDR, l'audio surround e sconti esclusivi.