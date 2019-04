Control girerà in 4K su Xbox One X con supporto HDR

Control di Remedy supporterà la risoluzione 4K su Xbox One X e l'HDR su One S/One X, almeno secondo quanto emerge dalla copertina ufficiale del gioco comparsa recentemente nei listini di alcuni rivenditori.

Il gioco è basato su una versione aggiornata dell'Northlight Engine, lo stesso motore utilizzato per Quantum Break, al momento 505 Games e Remedy non hanno diffuso dettagli precisi riguardo il comparto tecnico ma la copertina della versione Xbox One non lascia spazio a troppi dubbi, riportando i loghi Xbox One X Enhanced, 4K Ultra HDR e HDR.

Su Xbox Store si parla genericamente di "Supporto Xbox One X Avanzato" mentre non sono presenti informazioni su risoluzione e framerate, restiamo quindi in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Remedy.

Control di Remedy esce il 27 agosto, tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno contenuti esclusivi come l'Attrezzatura Risposta Tattica per Jesse e il Pacchetto Risorse, oltre all Mod Arma di Servizio Rara, Mod Giocatore Rara e Muta Astrale per Jesse. Disponibile anche l'edizione FuturePak che include una custodia Steelbook in metallo con una card a tiratura limitata con artwork esclusivo disegnato dagli artisti dello studio finlandese.