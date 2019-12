Control presto gratis su Xbox Game Pass? Lo suggerisce Phil Spencer di Microsoft

Il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha ventilato l'ipotesi dell'imminente approdo di Control nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox One e, presumibilmente, su PC.

Nel corso di una puntata di Extra Life su Mixer, Spencer ha infatti spiegato che la vetrina mediatica offerta dal Game Pass possa essere la soluzione ideale per garantire a Remedy la definitiva consacrazione del progetto di Control.

Parlando più esplicitamente del titolo e del suo ipotetico arrivo su Xbox Game Pass, l'uomo a capo della divisione Xbox della casa di Redmond ha infatti spiegato che "ho sempre creduto che Control fosse davvero un bel gioco. Non ha raggiunto abbastanza persone, quindi sono felice di vedere che arriverà nel Game Pass. Speriamo quindi che più persone lo giochino, perchè quello dei nostri amici di Remedy è davvero uno dei quei titoli che merita di essere giocato".

Le dichiarazioni di Spencer non sembrano lasciare adito a dubbi: oltre ai già annunciati giochi del Game Pass della prima metà di dicembre, quindi, ci accingiamo ad assistere all'arrivo di Control gratis nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft entro la fine dell'anno o, al più tardi, nel corso del mese di gennaio? Nell'attesa di ricevere un riscontro definitivo alle indicazioni del dirigente di Microsoft, vi ricordiamo che Sam Lake sta scrivendo la storia del nuovo gioco e che, in base alle ultime informazioni snocciolate dalla software house finlandese, Control è costato solo 30 milioni di dollari e ha richiesto 3 anni di sviluppo.