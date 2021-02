Control: guida alle mod arma, dove trovarle e Creazioni Astrali

In Control le mod delle armi e del personaggio costituiscono una parte fondamentale del gameplay, potenziando abilità, statistiche e armi di servizio. Vediamo di che si tratta e come usarle al meglio nella lotta contro l'Hiss.

Control è gratis per gli abbonati PlayStation Plus, il gioco Remedy presenta una grande possibilità di personalizzazione nello stile di gioco, che rispecchia la varietà di situazioni e approcci che si incontrano durante la trama. Ogni scontro infatti può essere gestito in maniera unica e diversa dal precedente, e a rendere il tutto più interessante subentra la componente casuale offerta dalle moltissime mod di armi e personali.

Entrambi i tipi di mod possono essere trovati in vari modi, che vanno dalla consueta apertura delle casse al crafting tramite le Creazioni Astrali. Dal momento che non saprete mai quali nemici incontrerete, assicuratevi di avere sempre una buona scorta di mod a disposizione, ricordando che vengono generate dal gioco in maniera del tutto casuale.

Mod personali e mod arma in Control, cosa sono

Si tratta di oggetti da utilizzare per migliorarle abilità e le statistiche di Jesse, comprese le sue armi di servizio, per affrontare meglio la minaccia paranormale rappresentata dall'Hiss.

All'inizio del gioco, potrete equipaggiare solamente una mod arma e una mod personale; questo limite può essere aumentato proseguendo nel gioco e spendendo punti abilità. Alla fine potrete disporre di 3 mod arma (per tipo di arma) e 3 mod personali contemporaneamente. Equipaggiare o cambiare le mod è molto semplice, basta utilizzare l'inventario del menu principale del gioco, consultabile in qualsiasi momento. Non dimenticatevi di aggiornare costantemente le mod equipaggiate mentre proseguite il viaggio all'interno del Federal Bureau, perché affronterete sfide sempre maggiori e dovrete essere pronti ad adattare il vostro stile di gioco alla situazione.

Dove trovare le mod in Control

Innanzitutto, ricordatevi che tutte le mod del gioco sono generate casualmente: non c'è modo quindi di prevedere il tipo di mod o il luogo in cui le troverete. Uno dei modi più semplici per raccoglierle è sconfiggere le creature Hiss e aprire i contenitori che troverete durante la vostra investigazione nel Bureau del Controllo. Inoltre, completare missioni principali e secondarie vi garantirà delle mod come ricompensa. Le missioni di tipo "Contromisure" vi forniranno anch'esse delle mod, con il vantaggio però di conoscerne in anticipo il livello di rarità. Si tratta di incarichi opzionali che incontrerete lungo l'avventura e che richiedono, per essere completati, l'eliminazione di un tipo specifico di nemico o la "pulizia" di un preciso settore del Bureau.

Per cominciare una missione Contromisura (e riscattare le ricompense a incarico ultimato) dovete recarvi al Punto di Controllo dell'Esecutivo Centrale.

Infine, potreste anche decidere di creare le vostre mod utilizzando le Creazioni Astrali.

Creazioni Astrali in Control

Grazie al menu Creazioni Astrali potrete ottenere mod arma e mod personali spendendo un certo quantitativo di Fonte (la risorsa principale del gioco) e di materiali; tuttavia, il prodotto di questo processo è casuale. I vari Punti di Controllo sparsi per tutto il Bureau sono il luogo in cui accedere ai Costrutti Astrali. All'inizio del gioco potrete creare soltanto mod con livello di rarità "comune", ma proseguendo sarete in grado di ottenere mod sempre più rare aumentando il livello dei Costrutti.

Ci sono in totale 5 livelli di Costrutti, che sbloccherete spendendo Fonte e materiali. Questo vi darà accesso a una selezione di mod, sia personali che dell'arma, di qualità superiore. Ricordate però che non conoscerete mai in anticipo il tipo di mod che otterrete e i suoi effetti. Se non vi piace la lista di mod presente nella schermata dei Costrutti, potete sempre spendere 1000 punti Fonte per resettarla e crearne di nuove.

Rarità delle mod

Entrambi i tipi di mod, sia arma che personali, hanno un livello chiamato rarità che rappresenta la loro potenza e il numero di bonus che garantiscono. La rarità stabilisce anche quante risorse otterrete smontando una mod, ma di questo parleremo tra poco. I livelli di rarità delle mod si classificano con un colore e un numero romano, così:

Comune - Grigio - I

Non Comune - Turchese - II

Raro - Blu - III

Prime - Bronzo - IV

Assoluto - Rosso - V

Smontare le mod

Lo spazio dell'inventario dedicato alle mod non è infinito: potrete trasportare un numero massimo di 24 mod arma e 24 mod personali. Quando non avrete più spazio per raccogliere nuove mod, è tempo di smontarne qualcuna e recuperare un po' di materiale.

Per eliminare una mod che non vi serve più è sufficiente recarsi nella schermata delle mod, selezionare quella che volete smontare e tenere premuto il tasto dedicato, Quadrato (PlayStation) o X (Xbox) sul controller. Come dicevamo prima, smontare una mod non solo libererà uno slot dell'inventario, ma vi farà tornare in tasca una certa quantità di Fonte, utile per creare nuove mod, determinata dal livello di rarità di quella che stiamo distruggendo:

Comune - 50 Fonte

Non Comune - 100 Fonte

Raro - 250 Fonte

Prime - 500 Fonte

Assoluto - 1000 Fonte

Prima di lasciarvi alla lista completa delle mod che troverete in Control, è bene specificare che alcune mod arma sono universali, cioè possono essere montate su qualsiasi Forma dell'arma, mentre altre sono specifiche per una Forma in particolare. Ricordatevi che potrete cambiare le mod equipaggiate in qualsiasi momento, tramite il menu di pausa.

Lista delle Mod

Cominciamo con un elenco delle mod equipaggiabili su qualsiasi Forma.

Bonus Precisione: aumenta la precisione dell'arma

Bonus Uccisioni Consecutive: aumenta i danni dell'arma dopo un'uccisione

Bonus Danno: aumenta i danni dell'arma

Recupero Energia: aumenta l'energia ricevuta dai colpi alla testa effettuati con l'arma

Bonus Colpi alla testa: aumenta i danni causati da colpi alla testa

Efficienza munizioni in levitazione: diminuisce il costo di munizioni durante la Levitazione

Bonus Vitalità Bassa: aumenta i danni quando la vitalità è bassa

Bonus Rateo di fuoco: incrementa il rateo di fuoco dell'arma

Ricarica efficiente: incrementa la velocità di ricarica

Danni alle armature: incrementa il danno dell'arma contro l'armatura dei nemici

Mod arma per la forma Carica

Bonus Esplosione Carica: incrementa il raggio dell'esplosione

Velocità Carica: aumenta la velocità del proiettile

Mod arma per la forma Perforazione

Bonus Ingrandimento Perforazione: aumenta l'ingrandimento dell'arma

Bonus Fuoco Mirato Perforazione: aumenta i danni quando si spara in modalità mira

Mod arma per la forma Frantumazione

Strozzatura Proiettile Frantumazione: diminuisce la dispersione del proiettile

Bonus Proiettile Frantumazione: incrementa i danni dei proiettili

Efficienza Rinculo Frantumazione: diminuisce il rinculo dell'arma Frantumazione

Mod arma per la forma Rapidità

Bonus Cadenza Rapidità: aumenta la cadenza di fuoco dell'arma in forma Rapidità

Mod arma valide per le forme arma Presa, Frantumazione e Rapidità

Efficienza Munizioni: diminuisce il costo di munizioni per ogni colpo

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Control Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X/S , su Everyeye.it trovate anche la guida per sbloccare tutti i costumi di Jesse