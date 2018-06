Control: immagini, cover e dettagli per il nuovo gioco di Remedy Entertainment

Remedy Entertainment e 505 Games hanno diffuso nuove immagini e informazioni per Control, il nuovo tps degli autori di Quantum Break e Alan Wake in arrivo nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Un'agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden, il nuovo direttore dell’agenzia che dovrà tentare di riprenderne il controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay - esaltato dal motore grafico proprietario Northlight - assume un ruolo fondamentale, richiede al giocatore l’abilità di essere in grado di padroneggiare poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi mentre affronterà gli oscuri e misteriosi mondi che caratterizzano Control.

"Control rappresenta un nuovo ed elettrizzante capitolo della nostra storia e vuole essere il nuovo punto di riferimento per i giochi targati Remedy. Control esalta la nostra abilità nel creare mondi coinvolgenti che permettono al giocatore di sentirsi al centro dell’esperienza di gioco," ha dichiarato Mikael Kasurinen, Game Director di Control. "Uno degli elementi chiave per Remedy è stato quello di assicurare più libertà di azione nel gameplay permettendo di sperimentare il gameplay al proprio ritmo di gioco preferito"

"Fin dai nostri primi incontri con Remedy siamo rimasti profondamente ispirati dalla visione di questo progetto, siamo orgogliosi di poterli aiutare a far sì che Control prenda vita e arrivi alla community dei giocatori," ha affermato Neil Ralley, presidente di 505 Games. "Siamo fiduciosi che questo videogioco rappresenterà un altro grande successo per le nostre aziende."

Control arriverà per PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Steam) nel 2019.