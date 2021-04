Control: quanto ha incassato il gioco di Remedy? Il report di 505 Games

Questa mattina la compagnia italiana Digital Bros., proprietaria di 505 Games, ha reso noti i risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale 2020/2021, che corrisponde al periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

In questo modo, oltre ai ricavi di Death Stranding, abbiamo anche avuto modo di scoprire quanto ha incassato Control: nei sei mesi del periodo preso in esame, l'action adventure di Remedy ha generato ricavi lordi per 16,03 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 34,35 milioni di euro portati nelle casse della compagnia nell'intero anno fiscale 2019/2020 (dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020) e ai 9,49 milioni di euro pagati da Epic Games per l'esclusività sul suo store, per un totale di poco meno di 60 milioni di ricavi lordi nel corso del suo intero ciclo vitale. Nel totale non sono inclusi i guadagni generati dalla Ultimate Edition di Control per PS5 e Xbox Series X, che è stata lanciata all'inizio del 2021 e quindi esclusa dal report di Digital Bros.

Si tratta senza ombra di dubbio di un buon risultato, di cui Remedy va fiera. In ogni caso, per stessa ammissione della compagnia di sviluppo, Control non può essere considerato come una grande hit.