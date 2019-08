Control: "Inizia la Battaglia" nel nuovo video diario dedicato alle tattiche di gioco

Mancano ormai davvero pochi giorni al lancio di Control, e così gli autori di Remedy Entertainment realizzano un nuovo video diario per dare modo agli emuli della coraggiosa Jesse Faden di prepararsi a fronteggiare la minaccia dell'Hissacquisendo esperienza con un filmato dedicato alle tattiche di gioco.

In questo nuovo episodio della serie che ci introduce agli elementi chiave del gameplay di Control, gli sviluppatori di Remedy ricordano agli utenti che potranno avere una grande libertà di scelta nel modo in cui approcciarsi alle sfide.

Grazie a un ventaglio di tattiche particolarmente ampio da comprendere sessioni stealth e strategie più dirette che prevedono l'impiego e il potenziamento della "pistola aliena" di Jesse Faden, il team finlandese ambisce a costruire un'impalcatura di gioco più solida rispetto a quella sperimentata in Quantum Break e, ancor prima, in Alan Wake.

Particolare enfasi, in questo video, viene poi data alla versatilità delle tattiche di attacco e di difesa in combinazione con le abilità soprannaturali acquisite da Jesse esplorando la Oldest House per completare le missioni secondarie e le attività intrecciate alla trama principale.

A questo punto non possiamo fare altro che accompagnarvi nelle atmosfere paranormali del nuovo video diario di Control, il tutto nell'attesa che si faccia il 27 agosto per combattere l'Hiss in coincidenza dell'uscita del metroidvania di Sam Lake su PC, PS4 e Xbox One.