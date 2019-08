Control: ecco i metodi più veloci per accumulare Fonte, la valuta del gioco

Avete iniziato a giocare a Control da poche ore e siete già a corto di Fonte? Nessun problema, poiché in questa guida vi insegneremo qualche piccolo trucco che vi permetterà di mettere da parte un discreto quantitativo dell'utilissima valuta di gioco.

Nel caso non lo sapeste, la Fonte ha un ruolo molto importante nell'ultima fatica di Remedy e funge da materiale per il crafting di modifiche e potenziamenti. Con una spesa di 1.000 punti Fonte, ad esempio, potrete avviare il reset della schermata relativa al crafting delle mod, la quale vi proporrà in questo modo nuovi oggetti da fabbricare.

Ecco di seguito le principali attività da svolgere nel gioco per ottenere Fonte:

Portare a termine le missioni principali (si tratta dell'attività più remunerativa)

Completare le missioni secondarie e le Allerte del Bureau

Smontare le modifiche dell'arma e del personaggio che non vi servono

Eliminare gli avversari

Oltre a proseguire quindi nella storia principale, i giocatori che vogliono accumulare grosse quantità di Fonte dovranno necessariamente darsi al completismo e cercare le varie attività secondarie che si possono trovare in giro per la mappa. Vi consigliamo inoltre di accettare sempre tutti i contratti (è possibile accettarne un massimo di 3 contemporaneamente) quando vi trovate a passare per un Punto di Controllo.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). Se siete ancora indecisi sull'acquisto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Control a cura di Andrea porta.