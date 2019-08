Control: il Microsoft Store svela il peso del nuovo metroidvania di Remedy

A poche settimane dal lancio di Control, il nuovo aggiornamento della scheda del Microsoft Store dedicata all'ambizioso metroidvania di Remedy sembra finalmente svelare il quantitativo di GB necessari per installare il gioco su Xbox One.

L'importante dato delle dimensioni del gioco, infatti, non è stato comunicato dal team finlandese in sede di annuncio dei requisiti minimi e raccomandati di Control, di conseguenza l'informazione offertaci dallo store ufficiale di Microsoft contribuisce a chiarire questo punto.

A voler dar retta alla scheda di Control consultabile nel Microsoft Store americano, alla prossima epopea digitale di Sam Lake dovremo riservare esattamente 33,74GB di dati sul disco rigido della nostra Xbox One. Come spesso avviene in questi casi, la versione destinata all'utenza di PS4 e quella scaricabile su PC in esclusiva su Epic Games Store non dovrebbero discostarsi di molto da questo dato, senza però considerare gli immancabili aggiornamenti post-lancio che contribuiranno ad "appesantire" il gioco e a richiedere un quantitativo maggiore di GB sul disco rigido della propria piattaforma prediletta.

In attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte di Remedy Entertainment, vi lasciamo ricordando a tutti i futuri emuli di Jesse Faden che l'epopea paranormale di Control avrà ufficialmente inizio il prossimo 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye.it potete compiere un viaggio nel soprannaturale con Remedy e approfondire la conoscenza del titolo con uno speciale su narrazione e gameplay di Control.