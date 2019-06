Control ha il miglior ray tracing visto finora su PC per Digital Foundry

Control, il nuovo progetto di Remedy Entertainment, autori di titoli come Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, è un titolo particolarmente atteso dalla community, e la nuova analisi tecnica di Digital Foundry potrebbe aggiungere ulteriore benzina al fuoco dell'hype.

Ne ha parlato infatti John Linneman, che ha provato all'E3 2019 appena concluso, la versione Windows del gioco, utilizzando una potente configurazione, con tanto di scheda grafica Nvidia RTX 2080 Ti, rimanendo particolarmente estasiato dal supporto per il ray tracing, definendolo come eccezionalmente valido e probabilmente il migliore visto finora su PC.

In Control è anche presente un tasto di scelta rapida che permette di attivare e disattivare il ray tracing con una semplice pressione, il che rende ancora più evidenti i miglioramenti ottenuti con tale funzionalità.

Gli effetti visivi, le superfici riflettenti e l'illuminazione insomma, sono valsi a Control gli elogi della critica, e in attesa di vedere Cyberpunk 2077 in tutto il suo splendore, probabilmente la corona del miglior supporto per il ray tracing, spetta effettivamente al titolo di Remedy, come potrete vedere nel video dell'analisi all'interno della news.

Se volete approfondire, sul nostro sito trovate la nostra anteprima di Control, e l'ultimo video di gameplay di Control, per farvi un'idea ulteriore su cosa ci aspetta nel titolo in uscita il 27 agosto.