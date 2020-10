Control per Nintendo Switch gira a 30fps con Ray Tracing attivo o 60fps con RT disattivo

Dopo aver annunciato la disponibilità di Control Ultimate Edition Cloud Version per Nintendo Switch, 505 Games ha svelato ora le caratteristiche di questa edizione giocabile in streaming sulla piattaforma della casa di Kyoto.

Control Ultimate Edition Cloud Version include il gioco originale e tutte le espansioni e i DLC pubblicati per il gioco Remedy, inoltre dispone anche di una modalità Qualità Aumentata a 30fps con Ray Tracing attivo e modalità Prestazioni Aumentate a 60fps con Ray Rracing disattivato, inoltre permette di passare senza interruzioni tra il gioco su TV e modalità portatile.

Remedy sembra essere molto soddisfatta di questo traguardo, come commentato da Thomas Puha, Direttore delle Comunicazioni dello studio finlandese: "questa è la prima volta in assoluto che un gioco Remedy è giocabile su una console Nintendo! Non potremmo essere più felici che i possessori di Nintendo Switch possano sperimentare Control Ultimate Edition attraverso il Cloud e unirsi a Jesse nel suo viaggio per diventare il Direttore del Federal Bureau of Control. Speriamo che i giocatori si divertano a scoprire i segreti e a sperimentare con i poteri telecinetici di Jesse nello strano e soprannaturale mondo che abbiamo creato."