Control non sarà doppiato in italiano, arriva la conferma di Remedy

Il Game Director di Control, Mikael Kasurinen, ha confermato su Twitter che il nuovo gioco Remedy non avrà il doppiaggio in italiano, il supporto nella nostra lingua riguarderà dunque solamente i sottotitoli.

Control godrà del doppiaggio in inglese, francese, tedesco e spagnolo, per quanto riguarda i testi a schermo invece questi saranno localizzati in arabo, cinese tradizionale, cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese, coreano, polacco, portoghese, russo, spagnolo e italiano.

Il motivo di questa scelta non è stato rivelato, è vero che Alan Wake e Quantum Break presentavano il doppiaggio in italiano ma bisogna ricordare come i due giochi in questione siano stati pubblicati da Microsoft mentre sarà 505 Games ad occuparsi del publishing e della distribuzione di Control.

Su Everyeye.it trovate il nuovo story trailer di Control in anteprima esclusiva per l'Italia in versione sottotitolata con dialoghi nella nostra lingua, una bella occasione per approfondire la trama ed i rapporti tra i personaggi del nuovo gioco dello studio finlandese.

Control è entrato in Fase Gold la scorsa settimana, questo vuol dire che lo sviluppo è ormai concluso, la palla passa ora al publisher che si occuperà di stampare e distribuire le copie ai rivenditori in vista del lancio fissato per il 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.