Control: non solo Project Condor, un nuovo gioco ad alto budget è in programma

Remedy Entertainment e 505 Games hanno rinnovato la propria collaborazione per espandere l'universo di Control, le due compagnie hanno annunciato lo spin-off multiplayer Project Condor ma questa non è l'unica novità in cantiere per il futuro della saga.

Project Condor sarà un gioco multiplayer co-op (quattro giocatori) ambientato nel mondo di Control, sviluppato con il Northlight Engine e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X. Le due compagnie stanno lavorando anche ad un nuovo gioco di Control ad alto budget come parte dei piani per l'espansione del franchise.

Control ha venduto oltre due milioni di copie generando incassi pari a 70 milioni di euro, un gioco di enorme successo commerciale sul quale 505 Games ha voluto puntare fortemente e continuerà a farlo anche in futuro: dopo una collaborazione durata oltre quattro anno, Remedy e 505 hanno esteso la partnership con l'obiettivo di creare un vero e proprio franchise a lungo termine.

Il responsabile di Control, Mikael Kasurinen, ha pubblicato un messaggio per la community assicurando come ci siano grandi piani per il futuro della serie, è ancora presto per parlarne ma il team finlandese sta lavorando al meglio delle proprie capacità per portare l'IP verso nuovi orizzonti. Ad agosto si celebra il secondo anniversario del gioco e arriveranno novità sul merchandising ufficiale, per altri annunci bisognerà invece attendere un secondo momento.