Control: la nuova mod espande e migliora i superpoteri di Jesse Faden

La scena dei modder di Control prova ad ampliare il già enorme ventaglio di superpoteri e di abilità paranormali di Jesse Faden con un tool scaricabile gratuitamente su PC attraverso le pagine del portale NexusMods.

Il sistema in questione, chiamato semplicemente "Tweakables", consente agli appassionati dell'ultimo metroidvania firmato da Remedy Entertainment di accedere facilmente a dei codici cheat con cui alterare le dinamiche di gameplay del titolo.

I parametri configurabili dagli utenti sono davvero tanti e comprendono l'opzione per estendere all'infinito la capacità di Levitazione di Jesse o di ottimizzare le tempistiche di utilizzo del potere Lancio. Sempre grazie alla mod Tweakables è possibile modificare il raggio massimo entro il quale poter utilizzare la mira automatica o la durata del tempo di un tasto necessario per l'interazione con gli oggetti presenti nell'ambientazione.

La mod in questione nasce quindi con l'idea di facilitare e, in taluni casi, persino di "automatizzare" determinate azioni come quelle da compiere per acquisire le abilità più avanzate: chi lo desidera può comunque servirsene per aumentare il livello di difficoltà e aggiungere un ulteriore tasso di sfida al titolo. Chissà, magari grazie a questa mod riusciremo a scoprire i tanti easter egg segreti di Control che i ragazzi di Remedy affermano di aver nascosto tra le pieghe digitali della Oldest House.