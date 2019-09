Control: la nuova patch è disponibile, promette di risolvere i problemi di performance

Gli autori di Remedy mantengono la parola data e, a pochi giorni dal lancio di Control, rendono finalmente disponibile la prima "patch maggiore" del loro ambizioso metroidvania su PC, PS4 e Xbox One: con questo update, gli sviluppatori finlandesi promettono di risolvere i problemi di performance più gravi.

Grazie a questo aggiornamento, già scaricabile su PlayStation 4 e in procinto di approdare su PC e Xbox One, gli autori al seguito di Sam Lake affermano di essere intervenuti sulle problematiche più fastidiose emerse dall'uscita di Control.

Con l'update del 10 settembre, infatti, gli emuli di Jesse Faden dovrebbero riscontrare un numero sensibilmente inferiore di bug, glitch e crash nelle fasi di gioco più concitate. Sempre in funzione della nuova patch, dovremmo assistere anche ad un miglioramento nelle prestazioni e nella stabilità su tutte le piattaforme, in particolar modo su console e, nella fattispecie, su PS4 standard e Xbox One S (così come su Xbox One "base"). Anche gli utenti in possesso di una console mid-gen, che sia PS4 Pro o Xbox One X, dovrebbero notare un framerate più stabile.

Per quanto riguarda l'utenza PC, l'update in questione interviene sui numerosi crash riscontrati sia su DirectX 11 che su DX12, a prescindere dalla volontà di attivare le ottime funzionalità Ray Tracing di Control. Fateci sapere con un commento se noterete dei miglioramenti alle performance di Control esplorando la Oldest House dopo aver installato questa importante patch.