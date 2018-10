Control: il nuovo diario di sviluppo è incentrato sui personaggi

Remedy e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Control, questa volta incentrato su due importanti personaggi: la nuova direttrice del Federal Bureau of Control, ovvero la protagonista del gioco, e il vecchio direttore.

Nel filmato che potete osservare in apertura di notizia la narrative system designer Eevi Korhonen, il creative director Sam Lake e i rispettivi attori ci parlano delle differenze fra i due personaggi. Jesse Faden, la nuova direttrice del Federal Bureau of Control, è interpretata da Courtney Hope, attrice che i giocatori ricorderanno per il ruolo di Beth Wilder in Quantum Break, mentre Zachariah Trench, l'ex direttore del FBC, è interpretato da James McCaffrey, ovvero il doppiatore di Max Payne.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Control debutterà nel corso del 2019 su Playstation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. In una recente intervista ai microfoni di GamesTM, il game director Mikael Kasurinen ha affermato che nel gioco non saranno presenti fetch quest, ma attività e missioni secondarie che saranno significative per gli utenti. Per ulteriori dettagli e informazioni sul nuovo progetto di Remedy, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Control a cura di Giuseppe Arace.