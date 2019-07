Control: il nuovo gioco di Remedy in azione nei primi 13 minuti di gameplay

Cresce sempre di più l'attesa per l'arrivo di Control, il nuovo intrigante action-adventure single player sviluppato dai ragazzi di Remedy Entertainment, la software house finlandese che già ci ha regalato titoli come Alan Wake e Quantum Break.

I colleghi di IGN.com hanno da poco mostrato un nuovo filmato dedicato a Control, grazie al quale possiamo dare uno sguardo ai primi 13 minuti di gameplay tratti dalla campagna principale.



Ciò che emerge dal video, è che anche in questa occasione Remedy è riuscita a donare al suo nuovo progetto un'atmosfera affascinante, intrisa di mistero e oscurità.Nei primi istanti di gioco, dopo una breve introduzione narrativa, la nostra protagonista Jesse Faden si introduce nel Federal Bureau of Control in cerca di risposte. All'interno dell'edificio si respira un'aria pesante e lugubre, con la comparsa dei primissimi NPC con cui potremo interagire in queste fasi introduttive. Non mancano inoltre le scene di combattimento, ed alcuni momenti surreali e paranormali, utili a mettere in evidenza la direzione creativa del progetto e le abilità registiche degli sviluppatori finlandesi.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che potete visionare seguendo questo collegamento, ricordiamo che Control sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 30 agosto 2019. Remedy ha illustrato le differenze di gameplay che intercorreranno tra Control e Quantum Break.