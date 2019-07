Control: nuovo story trailer italiano in anteprima esclusiva su Everyeye!

In collaborazione con il publisher 505 Games vi proponiamo in anteprima esclusiva per l'Italia il nuovo story trailer di Control, l'atteso gioco Remedy in uscita a fine agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il nuovo trailer di Control (sottotitolato in italiano) permette di approfondire la storia di questa avventura che vede protagonista Jesse Faden (interpretata da Courtney Hope), ragazza dotata di poteri soprannaturali sin dall'infanzia, a causa di una traumatica esperienza vissuta in giocane età. Jesse, diventata nel frattempo presidente del Federal Bureau of Control, dovrà ora vedersela con una terribile minaccia ultraterrena che ha preso il pieno controllo del quartier generale della compagnia, con l'obiettivo di ristabilire l'ordine e sconfiggere così le malvagie forze spirituali.

Per approfondire ulteriormente la trama ed i legami tra i personaggi vi rimandiamo al nuovo trailer italiano di Control che trovate qui sopra. Il gioco è entrato da poco in fase gold, questo vuol dire che lo sviluppo è ufficialmente terminato, il publisher si occuperà ora di stampare e distribuire Control ai rivenditori in vista del lancio programmato per il 27 agosto 2019.



Lo sapevate? La versione PC di Control supporterà il Ray Tracing nativamente, recentemente Remedy ha pubblicato una serie di nuove immagini che mostrano le differenze grafiche con il Ray Tracing attivo o disattivo.