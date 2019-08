Control: il nuovo trailer della Gamescom è incentrato sul Ray Tracing

Remedy ha pubblicato un nuovo trailer di Control incentrato sul supporto al Ray Tracing, dove il gioco viene mostrato in azione con i benefici grafici della nuova tecnologia Nvidia. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Control supporta la tecnologia Nvidia DLSS, i riflessi, le ombre e l'illuminazione globale, e sarà uno dei primi giochi in assoluto a supportare gli effetti di ray-tracing multiplo.

Stando a una recente analisi tecnica condotta da Digital Foundry, Control è uno dei giochi con il miglior supporto Ray Tracing visto fino a questo momento. L'attesissimo metroidvania di Remedy, dunque, sfrutterà la nuova tecnologia di Nvidia per offrire un comparto grafico ancora più avanzato, soprattutto per quanto concerne il sistema di illuminazione e la resa generale dei colori.

In occasione della Gamescom 2019, Remedy ha pubblicato un nuovo trailer di Control che mostra il gioco in azione con gli effetti del Ray Tracing attivati, così da fornire agli utenti un ulteriore antipasto sui benefici apportati dalla tecnologia Nvidia.

Ricordiamo inoltre che Nvidia ha annunciato una nuova ondata di giochi con il supporto al Ray Tracing proprio in occasione della fiera tedesca. Per tenervi aggiornati con tutte le novità in arrivo da Colonia, non dimenticate di seguire con noi l'Open Night Live, l'evento di apertura della Gamescom 2019 ospitato da Geoff Keighley.