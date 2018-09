Control: il nuovo video diario è dedicato alla protagonista Jesse Faden

Remedy ha pubblicato un video diario di Control dedicato a Jesse Faden, la protagonista della nuova avventura in sviluppo presso lo studio di Alan Wake e Quantum Break. Il filmato, della durata di oltre 5 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Dopo averci parlato della storia, delle meccaniche di gioco e della Oldest House (il quartier generale del Federal Bureau of Control in cui si studiano i fenomeni soprannaturali), Remedy ha pubblicato il quarto video diario di Control, dedicato questa volta alla protagonista Jesse Faden.

Il mondo di gioco è minacciato dalla forza oppressiva della Federal Bureau of Control, organizzazione che la protagonista Jesse cercherà di contrastare in tutti i modi grazie ai propri poteri telecinetici. Anche se Jesse sarà dalla parte dei buoni, la sua caratterizzazione non sarà quella di un'eroina senza macchie: il suo passato difficile, infatti, la porterà a vivere dei turbamenti con cui dovremo fare i conti nel corso della storia.

I giocatori potranno servirsi dei poteri telecinetici della protagonista per liberarsi la strada dei nemici, interagendo con l'ambiente e gli elementi circostanti. Tra un combattimento e l'altro, inoltre, bisognerà risolvere una serie di puzzle basati sulla fisica.

Ricordiamo che Control è previsto in uscita nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.