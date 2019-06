Control: il nuovo video diario ci spiega come combattere Hiss, Il Sibilo

Dopo aver aperto la stagione della caccia agli esseri multidimensionali con il gameplay di Control dall'E3, i ragazzi di Remedy Entertainment dedicano il nuovo video diario della loro prossima avventura metrodivania alle tecniche di combattimento da attuare per avere la meglio su Hiss, Il Sibilo.

L'esperienza soprannaturale che attende Jesse Faden e tutti coloro che la seguiranno in questa impresa a partire dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One sarà particolarmente dura, o almeno questo è quanto suggeriscono gli autori al seguito di Sam Lake nel descriverci le dinamiche di gameplay di Control come difficili e votate alla sopravvivenza.

La nostra protagonista, ad esempio, potrà fare affidamento su di una sola arma, una pistola "aliena" che dovremo evolvere, potenziare e modificare acquisendo le abilità degli invasori del Sibilo attraverso una serie di attività secondarie che correranno parallelamente alla campagna principale. L'esplorazione delle aree segrete della Oldest House sarà perciò determinante ai fini della crescita del proprio alter-ego, come ci spiegano gli stessi sviluppatori della software house artefice di Alan Wake, Quantum Break e Max Payne.

Prima di lasciarvi al nuovo video diario di Control, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare il nostro approfondimento su narrazione gameplay e fonti di ispirazione del prossimo metroidvania di Remedy.