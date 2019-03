Control: nuovo video sulle abilità paranormali della protagonista

Il canale YouTube di Game Informer ospita il nuovo video-diario di sviluppo di Control, l'ambizioso action thriller venato di elementi soprannaturali di Remedy Entertainment.

Nel filmato, il game director Mikael Kasurinen apre una finestra sul misterioso universo di Control per illustrare alcuni dei poteri paranormali che avremo modo di acquisire interpretando Jesse Faden, la nuova direttrice di una fittizia agenzia segreta incaricata di fronteggiare la minaccia rappresentata da una forza multidimensionale che ambisce a conquistare questo piano della realtà.

Nel corso dell'avventura confezionata da Sam Lake e dal suo team di sviluppo finlandese, il nostro compito sarà quello di stabilire un contatto con queste entità per carpirne i poteri e sfruttarli a nostro vantaggio all'interno di un'ambientazione in perenne mutamento.

Grazie alle abilità che evolveremo di missione in missione, la nostra coraggiosa alter-ego saprà spezzare la relativa monotonia delle sessioni sparatutto "classiche" con l'ausilio di poteri sovrannaturali incentrati sulla manipolazione del tessuto spazio-tempo e della gravità, come potete osservare nel video-diario che trovate nel link in calce alla notizia.

Qualora ve lo foste perso, su queste pagine trovate anche il video tour degli studi Remedy con protagonista Courtney Hope, la splendida attrice e modella statunitense che presterà la voce e il volto a Jesse Faden nel corso dell'intera storia di Control, il cui lancio è previsto per questa estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.