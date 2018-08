Control: Nvidia annuncia il supporto alla tecnologia RTX con un filmato

Annunciato nel corso della conferenza Sony all'E3 2018, Control è il nuovissimo titolo dei ragazzi di Remedy che ha sin da subito attirato l'attenzione dei giocatori.

Lo sparatutto in terza persona con elementi paranormali arriverà anche su PC e, come ormai tutti i principali titoli in uscita, anch'esso potrà vantare il supporto alla tecnologia RTX di Nvidia, in arrivo a settembre con la prossima generazione di schede grafiche. Per mostrare le potenzialità della nuova tecnologia, l'azienda in verde ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un filmato della durata di un minuto che mostra alcune sequenze con l'effetto attivo. Inutile dire che la qualità grafica è eccezionale e mostra il potenziale delle nuove Nvidia RTX 2080 Ti, 2080 e 2070.

A proposito del comparto tecnico del gioco, Remedy ha annunciato che non vi sarà alcuna possibilità di vedere le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X girare a 60 fotogrammi al secondo.

Vi ricordiamo che Control arriverà nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno fatto sapere che in Control gli utenti disporranno di un certo grado di libertà e tra le tante meccaniche a disposizione ce n'è una che permette di lanciare i corpi dei nemici.