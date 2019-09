Control: la patch di settembre ha migliorato le performance su PS4 e PS4 Pro?

L'ultimo lavoro di Remedy Entertainment ha convinto la stampa internazionale e anche Andrea Porta, che eccezionalmente è tornato tra le pagine di Everyeye per scrivere la recensione di Control.

Il titolo, come evidenziato nell'analisi di Digital Foundry, è tuttavia arrivato sul mercato con dei gravi problemi di performance, specialmente sulle due console "base", Xbox One e PlayStation 4. Remedy, per fortuna, si è subito rimboccata le maniche e si è messa al lavoro su una patch correttiva, pubblicata pochi giorni addietro. L'aggiornamento è riuscito nel suo intento? Sì e no.

Per Control, un framerate stabile a 30fps continua ad essere un miraggio, specialmente su PlayStation 4, che risulta essere la console più sofferente del lotto. In ogni caso, il livello delle performance è sicuramente migliorato, e l'esperienza è meno traballante. Digital Foundry ha notato che il framerate riesce a risalire più velocemente dopo i crolli più repentini. In sostanza, adesso i cali risultano essere meno fastidiosi e soprattutto più brevi. Siamo ancora lontani dalla perfezione, ma è sicuramente un passo in avanti. La redazione inglese ha poi notato che su PlayStation 4 Pro sono stati risolti i problemi di stuttering che si verificavano quando veniva fatto largo uso della fisica.

Questi miglioramenti sembrano essere di buon auspicio anche per le versioni Xbox One e Xbox One X, che non sono ancora state testate.