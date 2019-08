Control: le prime mod su PC aggiungono ulteriori opzioni grafiche al gioco di Remedy

Cogliendo al volo l'occasione offertagli dal lancio di Control, la scena dei modder si mette in moto e produce i primi tool gratuiti che contribuiscono ad arricchire l'offerta ludica del metroidvania di Remedy partendo dall'aggiunta di nuove opzioni grafiche.

Le prime due mod di Control pubblicate dagli appassionati dell'ultimo kolossal action degli autori di Quantum Break, Max Payne e Alan Wake permettono agli emuli di Jesse Faden di personalizzare la propria esperienza di gioco con la rimozione del Motion Blur e la modifica del Campo Visivo (dall'inglese FOV o "Field of View").

La mod del Motion Blur, scaricabile gratuitamente e utilizzabile su qualsiasi configurazione PC, consente agli utenti di abilitare o disabilitare tale effetto attraverso il tasto funzione F4 sulla propria tastiera. Non meno interessante è poi la mod per il FOV, anch'essa scaricabile gratis, che introduce un vero e propriò menù contestuale alla versione DirectX 11 di Control da cui impostare il livello desiderato del Campo Visivo: la corretta installazione della mod offre inoltre l'opportunità di servirsi dei tasti funzione F1 e F2 per aumentare e diminuire il livello di FOV a partita iniziata, senza ciò ricorrere ai menù di pausa o riavviare il titolo.

Visto il crescente interesse della community nei riguardi di questo titolo e del suo motore grafico capace di offrire un assaggio di next-gen grazie al Ray Tracing di Control, non dubitiamo che la scena dei modder saprà sbizzarrirsi nel corso dei prossimi mesi con nuove modifiche andranno a rimpolpare di contenuti l'universo soprannaturale dell'action metroidvania di Remedy. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Control realizzata da Andrea Porta.