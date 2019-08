Control: la progressione metroidvania di Jesse Faden nel video diario "Prendere il Potere"

Una volta approfondito il sistema di combattimento di Control, gli autori di Remedy utilizzano il quarto dei loro cinque video diari di Control per sviscerare gli elementi di gameplay basati sulla progressione dei poteri e delle abilità di Jesse Faden.

Il filmato, dal titolo "Prendere il Potere", descrive con dovizia di particolari le opzioni di sviluppo, evoluzione e miglioramento delle abilità della protagonista e della sua arma di servizio.

La "pistola aliena" di Jesse Faden sarà dotata di elementi modulari che la renderanno un elemento di equipaggiamento imprenscindibile per coloro che vorranno fronteggiare i demoni multidimensionali dell'Hiss. Chi indosserà i panni della fiera direttrice del Federal Bureau of Control potrà così sperimentare una progressione narrativa e ludica tipicamente metroidvania.

Nelle intenzioni degli autori finlandesi al seguito di Sam Lake, infatti, ciascun giocatore potrà determinare il proprio destino ingame partecipando a missioni secondarie che gli consentiranno di accedere ad aree della Oldest House sempre diverse, ciascuna con i propri nemici e boss da combattere per acquisire poteri, abilità e innesti per l'arma di Jesse sempre più efficienti e, anche per questo, devastanti.

Cosa ne pensate di questo video e, più in generale, di Control? Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che la nuova avventura soprannaturale di Remedy partirà ufficialmente il prossimo 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.