Control per PS5: l'opzione Game Help presenta oltre 200 guide e trucchi

La funzionalità Game Help (Guida di Gioco, in italiano) di PlayStation 5 è una delle nuove opzioni disponibili sulla console per gli abbonati PlayStation Plus e offre guide e suggerimenti utili per superare determinati passaggi nei giochi. Tra questi anche Control, che ad oggi conta già più di 200 video guide.

In pochissimi giorni (il gioco è stato pubblicato su PS5 il 2 febbraio) gli aiuti in-game sono cresciuti a dismisura e come detto ci sono oggi più di 200 diversi trucchi, guide e suggerimenti utili per superare le fasi più impegnative di Control.

Volete sapere come attivare l'opzione Guida di Gioco? E' semplicissimo: durante il gioco vi basterà premere il tasto PS sul DualSense e selezionare la scheda del gioco (in questo caso, Control). Quando è disponibile la Guida di Gioco per una determinata attività, quest'ultima verrà contrassegnata e vi basterà selezionarla per accedere al suggerimento. E' anche possibile continuare a giocare mentre si consultano le guide semplicemente selezionando la voce aggiungi a lato nella schermata Guida di Gioco.

Se avete bisogno di aiuto non dimenticatevi di leggere la nostra guida di Control con i trucchi per iniziare e le strategie utili per chi si è appena approcciato al gioco degli autori di Alan Wake e Quantum Break.