Control: pubblicato il primo video gameplay del nuovo gioco di Remedy

Dopo essere stato presentato con il trailer di annuncio durante la conferenza Sony, Control torna protagonista all'E3 2018 con il primo video di gameplay mostrato da 505 Games e Remedy Entertainment.

Come saprete, Remedy, oltre ad aver realizzato in passato Alan Wake, è anche la software house autrice di Quantum Break, action-adventure disponibile su PC Windows e Xbox One. Control, il nuovo titolo dello studio che potete ammirare in azione grazie al video che trovate in cima alla notizia, presenta alcune similitudini con l'ultimo titolo pubblicato dallo studio. Salta subito all'occhio, infatti, che anche la protagonista di Control sarà in grado di manipolare l'ambiente circostante tramite l'utilizzo di poteri speciali. Interessante notare anche come la distruttibilità ambientale tornerà ad essere un elemento importante del gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Control arriverà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019.