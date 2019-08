Control e il Ray-Tracing su PC: un assaggio di next-gen nel nostro Video Speciale

La versione PC di Control, approdata quest'oggi sul mercato assieme alle sorelle per PlayStation 4 e Xbox One, è senza mezzi termini una vera e propria gioia degli occhi.

Il titolo di Remedy utilizza in maniera fenomenale la tecnologia Ray-Tracing delle schede NVIDIA RTX, offrendo uno spaccato di quello che sarà il futuro della grafica, fatta di illuminazione foto-realistica e riflessi che lasciano senza fiato. Fino ad oggi, erano davvero pochi i titoli a sfruttare le opportunità concesse dal Ray-Tracing: Battlefield 5 per i riflessi, Metro Exodus per l'illuminazione globale e Shadow of the Tomb Raider per le ombre. Control, a differenza loro, ne fa un utilizzo decisamente più ampio, andando a toccare tutti e tre gli aspetti di cui sopra.

Purtroppo, come facilmente immaginabile, le richieste in termini di hardware per gestire cotanta bellezza in 4K sono decisamente elevate. Ne ha parlato in maniera estensiva il nostro Alessio Ferraiuolo nel suo speciale su Control e Ray-Tracing che trovate tra le nostre pagine. Se volete appagare anche la vista, in cima a questa notizia trovate un Video Speciale tutto da ammirare. Già che ci siete, non perdetevi neppure la recensione di Control, che si fregia di una firma d'eccezione: Andrea Porta!