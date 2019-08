Control Recensioni: accoglienza positiva da parte della stampa internazionale

Control di Remedy esce oggi nei negozi ma le prime recensioni del gioco sono state pubblicate ieri, lunedì 26 agosto. Come è andata? Un trionfo, con voti decisamente buoni e una accoglienza estremamente positiva per il nuovo titolo dello studio finlandese.

Tra i voti delle recensioni segnaliamo quelli di ScreenRant (90/100), Slant Magazine (90/100), GameSpot USA (8/10), Press Start (95/100), Game Revolution (900/100), Easy Allies (90/100), TheSixthAxis (90/100), PSX Sense (90/100), IGN USA (88/100), JeuxActu (80/100), GamePlanet (80/100) e Gameblog.fr (80/100). Su Metacritic il Metascore è pari a 81/100 per la versione PS4, 84/100 per la versione Xbox One e 85/100 per la versione PC.

Anche Andrea Porta ha premiato il gioco nella recensione di Control pubblicata sulle pagine di Everyeye.it: "Sono tanti gli elementi che fanno di Control un’esperienza unica nel suo genere, e su tutti spiccano senza dubbio l’ambientazione, il gameplay perfettamente bilanciato e lo stile narrativo. Se già presi singolarmente aspirano all’eccellenza, questi fattori si scoprono parte di un amalgama di straordinaria fattura, dove nessun dettaglio esiste per caso, dove il gusto per il bizzarro fa da collante per un’esperienza unica nel suo genere."

La nuova avventura di Sam Lake sembra aver convinto la critica, dopo la non troppo calorosa accoglienza riservata ai precedenti progetti dello studio come Alan Wake e Quantum Break.