Control: Remedy annuncia Condor, lo spin-off multiplayer cooperativo

Nel corso della serata è arrivato in maniera del tutto inaspettata l'annuncio ufficiale di Project Condor, titolo non definitivo dello spin-off di Control che verrà pubblicato da 505 Games.

Stando a quanto dichiarato dalla software house sul sito ufficiale, il gioco sarà un titolo multiplayer online con focus sulla componente PvE, dal momento che si tratta di un prodotto cooperativo pensato per quattro giocatori. Purtroppo non si conoscono i dettagli sul gameplay o sulla trama e tutto ciò di cui si è parlato è il motore grafico, ovvero il Northlight engine di Remedy. Per quello che riguarda invece le piattaforme di riferimento, Project Condor sarà un gioco pensato appositamente per la nuova generazione e arriverà quindi solo ed esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il team ha inoltre svelato che il budget iniziale del progetto è di 25 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i costi di sviluppo e marketing che, proprio come gli introiti, verranno divisi in maniera equa tra Remedy e il publisher.

In attesa di nuove informazioni, vi invitiamo a dare un'occhiata alla recensione di Control in versione PlayStation 5, la quale potrebbe dare qualche indizio su cosa aspettarsi dal comparto grafico di Project Condor.