Control: Remedy annuncia la data di lancio del DLC The Foundation con un teaser

Dopo aver annunciato l'arrivo del nuovo DLC di Control chiamato The Foundation, Remedy ha pubblicato il teaser che svela la data di lancio e introduce i nuovi contenuti per l'action in tinte paranormali.

Solo qualche giorno fa infatti, Thomas Puha, Direttore delle Comunicazioni della software house finlandese aveva confermato che il supporto post-lancio di Control sarebbe proseguito nel mese di Marzo. Oggi, con la pubblicazione del teaser, Remedy ha svelato l'arrivo di The Foundation, programmato per il 26 marzo 2020. Oltre ai nuovi contenuti che permetteranno di investigare sulla scomparsa di Helen Marshall, Control riceverà un aggiornamento volto a migliorare alcuni aspetti di gioco. Tra questi viene menzionata una nuova versione della mappa che affiancherà altri importanti miglioramenti generali.

In attesa di conoscere nuovi dettagli sul primo DLC dedicato a Control, Remedy ha pubblicato tramite i suoi canali ufficiali un poster che illustra agli agenti del Federal Bureau of Control come lavarsi correttamente le mani, con una sequenza di immagini che va dissolvendosi come la coscienza degli agenti contagiati dalla misteriosa forza sovrannaturale. Sembra poi che il sequel di Control sia già in fase di sviluppo, anche se al momento le voci rientrano nel campo delle speculazioni.